Calciomercato Inter, il top player allontana le voci su un suo ritorno in Italia

Intervistato da ‘Win Sport Tv‘, il calciatore ha dichiarato che non intende lasciare il suo attuale club e di aver respinto tutte le offerte che gli sono arrivate. Addio Inter?

Vidal ci ripensa: “Non voglio andare via dal Barcellona“

Arturo Vidal non intende lasciare il Barcellona. Nella scorsa stagione era molto vicino a trasferirsi, nuovamente, in Italia. Antonio Conte lo avrebbe riportato, molto volentieri, in Serie A per la sua Inter, ma non se ne fece più nulla. Probabilmente nemmeno quest’anno il calciatore farà le valigie. Il suo desiderio è quello di rimanere in Catalogna ancora per molto tempo, visto la non brillante chiusura di stagione in campionato (conclusa al secondo posto dietro il Real Madrid che si è laureato campione di Spagna). Anche se c’è da affrontare ancora l’ottavo di finale contro il Napoli in Champions League.

Il centrocampista, ex Juventus, ha rilasciato dichiarazioni importanti ai microfoni di ‘Win Sport Tv‘: “Non ho mai pensato di andare via dal Barcellona. Quando giochi in questo club i tifosi si aspettano dei titoli alla fine della stagione. Con il nuovo allenatore Setien abbiamo lavorato molto poco, visto che il cambio di panchina è stato brusco ed improvviso (a gennaio Ernesto Valverde fu esonerato)”.

Ancora Vidal: “Deciderò con la società il mio futuro“

“Il futuro? Deciderò insieme con il club alla fine della stagione, la mia intenzione però è quella di continuare a giocare con i blaugrana perché mi sento importante nella squadra“.