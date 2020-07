Calciomercato Cagliari: due nomi per sostituire Zenga nel 2021

Calciomercato Cagliari, Liverani o Di Francesco: uno dei due sostituirà Zenga

Non ha fatto male, ma neanche benissimo, da quando siede sulla panchina del Cagliari. Parliamo di Walter Zenga, tecnico che era subentrato a Rolando Maran dopo il clamoroso deficit di classifica, che aveva visto prima il Cagliari nella parte alta di classifica e poi sprofondata, in un black-out improvviso. Il patron Giulini è però ambizioso, come evidenziato nella sessione di calciomercato del Cagliari nell’estate del 2019. I colpo Rog, Nandez e Nainggolan ne sono una prova, così come quello del giovane Simeone, ma occhio perché ora il Cagliari non ha alcuna intenzione di fermarsi.

Cagliari, Di Francesco o Liverani e addio Zenga: per il tecnico dei giallorossi c’è un solo ostacolo

Stando alle notizie che riportano i colleghi di Fantacalcio.it, sarebbero momenti di valutazione quelli vissuti a Cagliari. Il patron Giulini valuta, appunto, la posizione di Walter Zenga che, a fine stagione, non dovrebbe essere confermato. In pole per sostituirlo, due nomi: si tratta di Fabio Liverani che, al di là di come andrà questa stagione col Lecce, ha molto impressionato per il gioco espresso e quello di Eusebio Di Francesco, ex tecnico di Samp e Roma pronto a tornare ad allenare in Serie A. Per quanto riguarda Liverani, ci sarebbe il suo contratto con il Lecce ad ostacolare l’eventuale approdo. Ma lo stesso coach potrebbe liberarsi dagli accordi grazie ad una clausola.