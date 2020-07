Calciomercato Roma, un altro dirigente è pronto a dire addio al club

Non c’è pace in casa Roma. Dopo l’addio di Gianluca Petrachi come direttore sportivo, la società giallorossa (molto probabilmente) saluterà anche il suo sostituto.

De Sanctis nuovo dg…dell’Ascoli?

Era tutto pronto, doveva essere lui il prossimo erede come direttore sportivo del club giallorosso. Invece non se ne farà più niente. Morgan De Sanctis lascerà al Roma. L’attuale team menager (che mesi fa ha superato brillantemente l’esame per diventare ds) non rimarrà nella Capitale. Infatti ripartirà dalla Serie B. L’Ascoli del presidente Carlo Neri ha scelto l’ex portiere del Napoli per poter ripartire la prossima stagione 2020-2021. De Sanctis era stato nominato da Pallotta come direttore tecnico pro tempore dopo l’allontanamento di Petrachi. Pochi giorni dopo la nuova nomina, alcuni sostenitori del club avevano manifestato il proprio dissenso contestando sia la società che lo stesso De Sanctis.

In questo momento a dirigere le operazioni nella Roma c’è Franco Baldini: sta gestendo sia il mercato in entrata che quello in uscita. Il compito dell’ex estremo difensore della nazionale era quello di occuparsi, prevalentemente, delle trattative dei giovani della Primavera.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Roma, Pellegrini operato al naso: le ultime

Nelle Marche ritroverebbe Bifulco

Morgan De Sanctis sta pensando seriamente di iniziare questa nuova avventura nella società bianconera. Una notizia positiva è che ritroverebbe Giuseppe Bifulco (ora ds proprio del club marchigiano) che qualche settimana fa aveva il ruolo di capo scouting dei ‘lupachiotti’.