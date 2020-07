Calciomercato Napoli, Osimhen: domani sarà il suo giorno, è fatta

Calciomercato Napoli, tutto fatto per Osimhen: domani sarà il suo giorno

Sta per chiudersi la telenovella che gira attorno al calciomercato del Napoli e di Victor Osimhen, calciatore nigeriano che vestirà ben presto la maglia azzurra. Il talento del Lille ha chiuso la sua parentesi con il club di Ligue 1 ed è pronto a sposare la causa Napoli. A lanciare la notizia sono i colleghi di Sky Sport, emittente satellitare che ha rivelato dello scenario legato al club di Aurelio De Laurentiis.

Ultime di calciomercato, domani Osimhen sarà un nuovo giocatore del Napoli: cifre e dettagli dell’operazione

Stando a quelle che sono appunto le news che giungono in serata, Victor Osimhen sarà un nuovo giocatore del Napoli a partire da domani. Sarà il suo giorno, mentre il club azzurro si appresta a vivere la trasferta di Milano, a San Siro. Il Napoli ha raggiunto l’accordo con il Lille, sulla base di 50 milioni più bonus. Scongiurate le ipotesi di contropartite tecniche per pareggiare le richieste economiche, gli ottimi rapporti tra i due club hanno permesso il trasferimento del talento nigeriano. Osimhen si legherà agli azzurri, mettendo la firma su un contratto che gli permetterà di percepire una cifra intorno ai 4,5 milioni annuali, per ben cinque anni. Si attende la giornata di domani, in cui si registrerà un momento chiave nella storia del club: il Napoli piazzerà quello che è l’acquisto più oneroso della sua intera storia.