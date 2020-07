Raggiunto l’obiettivo Champions League, la Lazio inizia ad organnizzare la prossima stagione e a chiudere i primi colpi di calciomercato.

Calciomercato Lazio, distanza per Kumbulla

La gara di ieri contro il Verona ha dato l’opportunità alla Lazio di confrontarsi direttamente con la dirigenza del Verona per il colpo Marash Kumbulla. Il difensore classe 2000 è conteso da Inter e Lazio che stanno tentando le strade giuste per strapparlo ai gialloblù. Stando a quanto riferisce l’edizione odierna del Corriere dello Sport, prima della gara il giovanissimo difensore italo-albanese è andato a salutare Igli Tare, quasi a sancire un accordo per il futuro. Ma non ci sono novità positive per il club di Claudio Lotito che offre meno di quanto chiede il Verona.

La distanza per Kumbulla

L’offerta della Lazio, infatti, per Marash Kumbulla è di 22 milioni più il cartellino di André Anderson, valutato 10 milioni per un totale di 32 milioni. Dal canto suo, il Verona valuta Anderson al massimo 5 milioni di euro e ha chiesto alla Lazio di aggiungere altri 5 milioni cash alla trattativa per chiudere prima dell’arrivo della concorrenza. La sensazione è che l’affare possa andare in porto e possa concludersi prima dell’inizio della sessione di calciomercato.

