Calciomercato Lazio, addio Immobile? La big europea piomba su di lui

Calciomercato Lazio, Immobile è finito nel mirino del Barcellona: i blaugrana pronti a far follie

E’ ad un passo dal record di Higuain e tutte le attenzioni di calciomercato, sono rivolte anche al centravanti della Lazio, Ciro Immobile. Il bomber di Torre Annunziata ha vissuto una stagione a dir poco clamorosa e con i suoi 34 gol è diventato l’italiano ad aver segnato più gol, nella storia della nostra Serie A, in un singolo campionato di calcio. E mancano ancora due gare da disputare, nelle quali vorrà eguagliare prima e superare poi, il record di Gonzalo Higuain, quello straordinario delle 36 reti siglate quando vestiva la maglia del Napoli. Sull’attaccante dei biancocelesti ci è piombato il Barcellona, club pronto a piazzare un colpo importante per il proprio reparto offensivo.

Barcellona, Immobile è il profilo ideale: scalza Lautaro Martinez tra le idee di calciomercato

Altro che Lautaro Martinez, il club blaugrana sembra aver mollato la presa per il toro argentino, con la sua situazione che resta comunque defilata. Al momento, da quelle che sono le voci che giungono, sembra essere indirizzato verso Ciro Immobile, il club di Barcellona. La società catalana è pronta a far follie, andando ad accontentare quelle che sono le richieste di Claudio Lotito, elevatissime. Solo pareggiando le sue richieste, il Barcellona riuscirà a strappare il bomber della Lazio, dalla Capitale. Come riferito da Don Balon, infatti, il club catalano vedrebbe in Immobile il profilo ideale, per giocare assieme a Lionel Messi e co.