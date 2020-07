Calciomercato Brescia, le rondinelle scelgono Perinetti come nuovo ds (UFFICIALE)

Il Brescia, dal prossimo campionato di Serie B, ripartirà con un nuovo direttore sportivo che avrà l’arduo compito di costruire una squadra pronta a ritornare subito in Serie A.

Perinetti nuovo ds. Accordo di un anno

E’ ufficiale: il Brescia ha scelto Giorgio Perinetti come nuovo direttore sportivo del club. Il dirigente romano ha firmato un contratto di un anno, con opzione per il secondo. Domani mattina è prevista la conferenza stampa di presentazione con il patron Massimo Cellino. L’ex presidente del Cagliari ha scelto il vecchio dirigente del Venezia per poter ripartire dalla Serie B. A lui il difficile compito di ricostruire una squadra che possa vincere nuovamente il prossimo campionato di cadetteria.

Ecco il comunicato ufficiale delle rondinelle sul proprio sito: “La società Brescia Calcio annuncia la nomina Giorgio Perinetti a nuovo direttore sportivo della Prima Squadra. Nato a Roma il 17 gennaio 1951, approda al Brescia Calcio dopo una lunga esperienza in numerosi club di Serie A e B.Il direttore Perinetti sarà presentato ufficialmente ai media (in numero ristretto, nel rispetto delle norme sanitarie in vigore) nella mattinata di domani”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Brescia, nuova squadra per Balotelli

Diego Lopez non verrà confermato? Ecco i possibili nomi

Difficilmente Diego Lopez potrà guidare il club nella prossima stagione 2020-2021. Cellino avrebbe già individuato due possibili sostituti: si tratta di Vincenzo Italiano (attualmente allo Spezia) e di Alessio Dionisi (tecnico del Venezia).