Terminata la partita tra Napoli e Sassuolo che ha visto vincere i partenopei per 2-0 con gol di Hysaj e Allan, è intervenuto ai microfoni di ‘Dazn‘ il tecnico neroverde Roberto De Zerbi.

Le parole di De Zerbi dopo Napoli Sassuolo

L’allenatore del Sassuolo, Roberto De Zerbi, è intervenuto ai microfoni di ‘Dazn‘ dopo la sconfitta della sua squadra contro il Napoli per 2-0. Ecco quanto raccolto dalla nostra redazione: “Non ho nulla da rimproverare ai ragazzi perché abbiamo fatto bene sia nel primo che nel secondo tempo. Quello che chiedo ai miei è un po’ di convinzione, abbiamo fatto bene tutto sia con che senza palla. E’ vero che siamo una squadra giovane e piena di infortunati, ma chi c’era in campo oggi poteva mettere un po’ di cattiveria in più. Il Napoli è forte ed è una squadra che pressa. Quando parlo di convinzione perché forse son troppo innamorato dei miei giocatori perché li reputo bravi rispetto all’opinione pubblica. Sono convinto che loro possono dare qualcosa in più, a volte tiriamo un po’ troppo il freno. Stiamo facendo comunque bene in questa stagione. Il gol di Hysaj non lo accetto perché ci siamo fatti saltare con troppa facilità, una squadra come la mia non può permettersi certi errori. Credo che i primi cinque minuti della partita l’abbiamo fatta meglio noi, poi dopo siamo calati e ci siamo abbassati troppo, anche se nel primo tempo abbiamo avuto le nostre occasioni. Rino ha tirato sta storia che somigliamo al Barcellona per tattica, noi dobbiamo pensare a lavorare e stare con i piedi per terra, siamo ambiziosi. Io corteggiato? Pensiamo a finire il campionato, ho firmato il rinnovo, se non ci saranno capovolgimenti sarà un piacere ripartire da questa squadra, magari mantenendo i big e iniziare il campionato così come lo stiamo finendo”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Napoli-Sassuolo 2-0: gol Hysaj e Allan (HIGHLIGHTS VIDEO)