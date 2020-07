Milan, continua a tenere banco in casa rossonera il tema rinnovo. In attesa della firma di Zlatan Ibrahimovic e Gigio Donnarumma, i rossoneri sono alle prese anche con altri temi.

Milan, Hakan Calhanoglu non ha ancora rinnovato

Il Milan spera che Hakan Calhanoglu rinnovi presto il suo contratto. Come riportato da Sky Sport, la dirigenza rossonera avrebbe recentemente incontrato l’agente di Hakan Calhanoglu Gordon Stipic.

Il procuratore del centrocampista turco ha incontrato la dirigenza per discutere del rinnovo.

L’ex Bayer Levekusen è felice a Milano e spera che si trovi un accordo per prolungare il contratto.

Il calciatore, infatti, è ancora legato ai rossoneri fino alla scadenza del 2021.

Nei prossimi giorni l’intesa dovrebbe essere facilmente trovata. L’idea sarebbe quella di inserire una clausola rescissoria, affinché l’ex Bayer Leverkusen abbia un prezzo d’uscita fissato in maniera tale da poter andar via nel caso nei prossimi anni i rossoneri non raggiungano la Champions League o il suo rendimento non sia ritenuto all’altezza dai rossoneri.

Milan, agosto sarà il mese dei rinnovi

Come detto il club rossonero è alla ricerca di un’intesa per prolungare il contratto di Calhanoglu ma non solo. Nel 2021, infatti, scadrà anche il contratto di Gigio Donnarumma. Inoltre i rossoneri dovranno discutere con Raiola anche dell’accordo di Alessio Romagnoli che invece rimarrà in vigore fino al 2022.

