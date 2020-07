I video degli highlights di Juventus-Sampdoria

La Juventus vince per 2-0 contro la Sampdoria ed è Campione d’Italia per la nona volta consecutiva, il primo da quando Maurizio Sarri allena il club bianconero. A decidere il match le reti di Cristiano Ronaldo e Federico Bernardeschi. Nel finale di partita lo stesso Ronaldo ha sbagliato un calcio di rigore, mandando il pallone sulla traversa. Una buona Sampdoria che però non ha retto alla superiorità dei bianconeri che, nel corso del match, hanno perso per infortunio Paulo Dybala e Danilo. Per il primo c’è il rischio che possa saltare la partita di ritorno in Champions League tra due settimane contro il Lione.

