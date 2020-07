Calciomercato Milan, Ibrahimovic e Donnarumma: decisioni di cuore a Montecarlo

Calciomercato Milan, Ibrahimovic e Donnarumma: blitz a Montecarlo, delineato il futuro

Si sono incontrati per il futuro e il calciomercato del Milan gira attorno a loro. Parliamo di Zlatan Ibrahimovic e Gigio Donnarumma, nel blitz a casa Raiola di cui vi abbiamo raccontato nella serata di ieri. Oggi però, direttamente tra le colonne della Gazzetta dello Sport, vengono fuori le news legate proprio all’incontro avvenuto nella giornata di ieri, con l’elicottero diretto a Montecarlo, su cui c’erano a bordo Ibra e Donnarumma, entrambi i tesserati ad essere gestiti da Mino Raiola, potente agente italo-olandese. L’uomo li ha voluti a casa propria per un summit di lavoro, così da capire quale futuro spetta ai due calciatori.

Milan, Ibrahimovic e Donnarumma: ecco cosa è successo al summit a casa Raiola

Stando a quanto rivelato dai colleghi della rosea, Mino Raiola avrebbe recapitato il messaggio ai suoi due “figliocci”: il Milan vuole trattenerli, ma toccherà compiere dei sacrifici economici. E’ per questo che Zlatan Ibrahimovic sarà disposto a ridursi l’ingaggio, per continuare la sua avventura all’interno del mondo del calcio e di Casa Milan, tutto pur di restare in rossonero e non chiudere anticipatamente la sua avventura al club di Milano. Discorso non troppo lontano anche per Donnarumma. Le questioni legate a Gigio, però, sono più sulla durata dello stesso contratto. Alle stesse cifre dell’attuale, potrebbe rinnovare fino al 2022 – l’attuale contratto in scadenza è fissato al 2021 -, ma il Milan vorrebbe chiudere un contratto con scadenza al 2023.