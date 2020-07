Confermato Stefano Pioli in panchina, il Milan inizia ad organizzare le prime mosse di calciomercato che potrebbero anzitutto confermare in blocco la rosa attuale e puntellare lì dove ci sono le maggiori pecche.

Calciomercato Milan, Ibrahimovic torna in coppia con Cavani

Una delle questioni più complicate e interessanti per il Milan è il futuro di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese ha il contratto in scadenza al termine della stagione e non conosce ancora la destinazione per il 2020/21. Attraverso i social ha fatto capire di essere pronto a continuare ad alti livelli e sta pensando seriamente di restare in rossonero per continuare il progetto Pioli. Se non dovesse rinnovare, però, le opportunità non mancano e una suggestione molto interessante arriva dalla Spagna. Secondo quanto riferisce Don Balon, infatti, lo svedese interessa al Leeds del Loco Bielsa, appena promosso in Premier League che è anche sulle tracce di Edinson Cavani.

Leeds: tutto su Cavani

El Matador è svincolato e non ha ancora alcun accordo con altri club, a causa, soprattutto, delle richieste esose per continuare in Europa. Insieme all’ex Napoli il Leeds vorrebbe inoltre fare le cose in grande puntando dritto a Zlatan Ibrahimovic, che potrebbe anche non rinnovare con il Milan. I due bomber tornerebbero a formare la coppia da sogno già vista al Paris Saint-Germain.

