Calciomercato Milan: ok Pioli, ma Gazidis? Il suo futuro è incerto

Calciomercato Milan, Gazidis potrebbe uscire dall’area sportiva: la situazione

Sono stati giorni caldi attorno al calciomercato del Milan, perché tutto parte dal rinnovo di Stefano Pioli, con l’annuncio arrivato e l’addio dunque della suggestione Rangnick. Ma questa scelta, mette il Milan di fronte ad una reazione a catena, perché presto potrebbero arrivare nuove scelte in casa rossonera. Sì, perché l’analisi accurata arriva dai colleghi di Calciomercato.com, che hanno fatto il punto della situazione, riportando una notizia che riguarda Ivan Gazidis. L’uomo potrebbe uscire definitivamente dall’area sportiva, situazione che lo vedeva coinvolto anche quando era un tesserato dell’Arsenal.

Milan, Gazidis tagliato fuori: ritorno di fiamma per Ariedo Braida

Un nuovo Milan, versione 2.0, quello che si potrebbe vedere dal 2021 in poi. Sì, perché la rivoluzione ci potrebbe comunque essere, con dei cambi di programma non più legati alla panchina, ma attorno all’area dirigenziale. Il futuro di Ivan Gazidis in rossonero non è più così stabile quanto potrebbe apparire. Per il futuro si valuta infatti il ritorno di Ariedo Braida nell’ambiente rossonero, membro che potrebbe andare a completare l’area dirigenziale, appunto, assieme a Massara e Maldini. E’ questa la news che arriva dal portale e dunque, Ivan Gazidis, potrebbe essere tagliato fuori, con la situazione all’interno del Milan che si sarebbe ribaltata completamente.