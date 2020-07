Calciomercato Inter, via libera di Conte: cessione in arrivo

Sarà in entrata e in uscita il calciomercato dell’Inter e, per finanziare il primo, toccherà appunto trovare delle cessioni importanti.

Calciomercato Inter, lasciapassare di Conte su Skriniar e Brozovic: sarà addio?

Si infiamma il mercato dei nerazzurri, con Antonio Conte pronto a coordinarlo, assieme al suo amministratore delegato, Giuseppe Marotta. I due avanzano valutazioni ad Appiano Gentile, sempre a stretto contatto per decidere il futuro dei propri perni e non solo. E’ complessa la situazione legata a Lautaro Martinez, ma non è l’unico calciatore che potrebbe dire addio al club. Anzi, al contrario, ci sono le parole di Bartomeu – patron del Barcellona – che al momento chiudono la pista che lo porta in blaugrana.

Inter, già individuato il sostituto di Skriniar: sarà Marash Kumbulla

E’ il quotidiano Tuttosport a parlare del futuro in casa Inter, con Antonio Conte che avrebbe dato il via libera alla cessione di Skriniar. Uno tra lui e Brozovic potrebbe dire addio, il tecnico pugliese troverebbe maggiori garanzie su altri perni. Infatti, in forte pressing sullo slovacco c’è il solito Manchester City, con Guardiola che valuta la doppia soluzione: lui o Kalidou Koulibaly. Ed ecco che l’Inter, conscia della situazione legata a Skriniar, potrebbe andare forte su Marash Kumbulla. Il giovane ma già forte difensore dell’Hellas Verona, fa letteralmente impazzire Antonio Conte. E’ per questo che Beppe Marotta potrebbe partire all’assalto. Per Brozovic, invece, ci sarebbero Chelsea e Bayern Monaco tra le interessate.