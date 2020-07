Il Benevento è tornato in Serie A dopo due stagioni di serie cadetta e il presidente Vigorito ha intenzione di imbastire un’importante sessione di calciomercato per centrare gli obiettivi stagionali.

Calciomercato Benevento, si punta Sansone

Concluso l’affare per il ritorno di Kamil Glik in Serie A, il Benevento è pronto a concentrarsi sull’attacco. La sorpresa delle ultime ore è la mancata possibilità di tesserare Loic Remy per delle problematiche sorte in fase di finalizzazione delle visite mediche. E allora le Streghe hanno deciso di puntare prima su affari più “semplici”. I nomi in orbita Benevento sono molto importanti. Il primo sulla lista dei desideri di Pippo Inzaghi è quello di Gervinho, esterno del Parma che potrebbe cambiare casacca al termine della stagione. Ma i campani puntano anche su altri calciatori e piace Nicola Sansone, esterno d’attacco del Bologna.

Sansone via: reclama spazio

Stando a quanto riporta tuttobolognaweb.com, il classe ‘91 è dato in uscita dal club emiliano che la scorsa estate lo aveva riscattato dal Villarreal per otto milioni di euro ma non trova più spazio a causa dell’esplosione di Musa Barrow e delle garanzie che i calciatori rossoblù stanno dando a Sinisa Mihajlovic di settimana in settimana.

