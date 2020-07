Nella giornata di ieri, durante la finale di Coppa di Francia giocata dal Paris Saint Germain contro il Saint Etienne, è arrivata una brutta notizia per il club parigino in merito al prossimo impegno di Champions League ad agosto. Il PSG affronterà l’Atalanta nei quarti di finale con una gara secca e dovrà fare quasi sicuramente a meno di uno dei propri fenomeni, si tratta di Kylian Mbappé. Brutto infortunio per il giovane attaccante francese.

PSG, Mbappé out e in lacrime dopo l’entrata killer di Perrin

Brutto intervento e rosso per Perrin, capitano del Saint Etienne, che al primo tempo ha lasciato i propri compagni con uno in meno per il brutto fallo ai danni del talento Kylian Mbappé. Il calciatore francese è uscito in lacrime, ma sulle proprie gambe. Questo faceva ben sperare i tifosi da Parigi, ma in queste ore è arrivata la notizia riguardo l’entità dell’infortunio. Adesso l’Atalanta di Gasperini può crederci ancora un po’ in più.

PSG, infortunio Mbappe: il comunicato, salta la Champions con l’Atalanta?

Tegola per il PSG che con un comunicato sui propri siti ufficiali annuncia che Mbappé ha subito una forte distorsione alla caviglia destra con anche importante lesione del compartimento laterale esterno. Le sue condizioni saranno controllate nelle prossime ore, dove si dovrà sottoporre a nuovi esami radiografici. Tempi di recupero da stimare, ma quello che è quasi certo è che Mbappe salterà la partita con l’Atalanta del 12 agosto, valevole per i quarti di finale di Champions League. Tuchel dopo aver perso Cavani (svincolato) e Di Maria squalificato, dovrà fare i conti anche con l’assenza importante della giovane punta.