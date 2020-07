PSG, tremendo infortunio di Mbappé: Atalanta e Champions a forte rischio

PSG, contro l’Atalanta non ci sarà Mbappé? Entrata killer e infortunio nella finale di Coppa di Francia

Il PSG è nei guai, Kylian Mbappé ha subito un tremendo infortunio nel corso della finale di Coppa di Francia, contro il Saint-Etienne. La bandiera dello stesso club biancoverde, Perrin, si trovava di fronte alla sua ultima gara in carriera e non sarà ricordata positivamente, per l’intervento killer ai danni del giovane campione francese. La caviglia di Mbappé ha fatto crack, l’entrata è stata dura e ha fatto uscire il campione del Mondo dal campo in lacrime.

PSG, il campione francese esce in campo con le lacrime: tegola per Tuchel in vista della Champions League

Non arrivano buone notizie per il Paris Saint-Germain che tra sole tre settimane si troverà costretto a sfidare l’Atalanta in Champions League privo non solo dello squalificato Angel Di Maria, ma anche di Kylian Mbappé. Il calciatore è stato sostituito e si è ripresentato sul terreno di gioco con una vistosa fasciatura e le stampelle. Un grave problema per Tuchel, che adesso è costretto a ridisegnare il suo tridente. Da ricordare che anche Edinson Cavani ha alzato bandiera bianca, ma per una questione contrattuale. Il Matador si è svincolato, motivo per cui non sarà ovviamente del match. Emergenza per infortunio al club transalpino, toccherà capire come affronteranno e chi giocherà nel tridente titolare, la sfida a gara secca contro la splendida Atalanta di Gian Piero Gasperini.