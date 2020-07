Oroscopo di oggi 25 luglio: Paolo Fox, previsione e classifica segni.

Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo sabato.

Oroscopo Paolo Fox 25 luglio 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Domani la Luna sarà a favore: se coi sono dei chiarimenti da fare, meglio muoversi entro domani sera. Sabato e domenica potrebbero essere due giornate no. Ci sono ancora tanti ostacoli sul vostro percorso, non è facile arrivare agli obiettivi ma con calma e dedizione, ci riuscirete.

Toro. State entrando in una fase di lento recupero e domani sarà la giornata decisiva. Le stelle saranno vostre amiche nel weekend, quindi se c’è qualcosa da chiarire con il partner, meglio farlo tra sabato e domenica. Anche fisicamente miglioreranno le cose da domani in poi.

Gemelli. Vi sentite tesi e un po’ storditi da qualche giorno. Domani il lavoro vi procura qualche preoccupazione in più ma l’amore andrà a gonfie vele. Sarà sereno, gioiso e giocoso come piace a voi. Su questo potete dormire sonni tranquilli.

Cancro. Domani sarà l’ultimo giorno di forza, poi inizierete a risentire dei primi giorni caldi e dello stress accumulato da qualche settimana. State provando a reagire ai problemi che si sono mostrati in questi giorni ma c’è qualcuno che pare mettervi i bastoni tra le ruote. Stringete i denti.

Leone. Nella giornata di domani avrete Luna e Marte in aspetto interessante: amore e vita sociale sono messi in primo piano. Problemi di lavoro e studio sono ancora un peso per voi e non si risolveranno nel breve periodo, dovete tener duro.

Vergine. Da qualche weekend ad oggi siete nervosi e stanchi. Tra gli impegni settimanali e le arrabbiature causate dagli altri, arrivi a venerdì sempre piuttosto affaticato.

Oroscopo di domani: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Domani dovete chiarire le situazioni controverse. Sabato e domenica potrebbero esserci dispute e conflitti da affrontare. Dovreste decidere se il vostro rapporto di coppia debba andare avanti o no. I problemi sul lavoro non sono del tutto risolti, meglio agire con prudenza nei prossimi giorni.

Scorpione. Dopo le difficoltà passate, luglio ti regalerà delle possibilità in più e voi avrete la forza di rimboccarvi le maniche e ripartire alla grande. Domani sarà una giornata di pieno recupero delle forze.

Sagittario. Domani la Luna sarà vostra compagna e vi regalerà tante emozioni. La giornata di venerdì sarà molto dinamica. In amore avrete modo di recuperare nel mese di agosto, ma fino ad allora dovrete usare prudenza.

Capricorno. E’ meglio se domani provate a rilassarvi un po’. Giove e Mercurio in dissonanza ti stanno creando qualche difficoltà sul lavoro, ma pensarci tutto il giorno non risolverà le questioni. Sabato e domenica saranno giornate più piacevoli grazie alla Luna nel segno.

Acquario. La giornata di domani sarà favorita da emozioni e sentimenti: amicizie e amori andranno a gonfie vele. C’è qualche aspetto della vostra vita che non vi piace più e adesso avete la forza di agire e cambiare le carte in tavola.

Pesci. Domani vi aspetta una giornata piuttosto conflittuale. Forse ci sono state discussioni con qualcuno: non importa di chi sia la colpa, voi siete molto nervosi. Il consiglio è quello di usare la massima prudenza.