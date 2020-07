Calciomercato Verona, Setti: “Kumbulla? Sarà lotta tra due club”

Marash Kumbulla non ha ancora deciso dove giocherà. Il centrale dell’Hellas Verona ha due importanti offerte sul tavolo come confermato dal club scaligero.

Verona, Setti sul futuro di Kumbulla

Maurizio Setti, presidente dell’Hellas Verona, ha parlato del futuro del centrale Marash Kumbulla nel corso di un’intervista concessa a Radio DeeJay:

«Lazio o Inter? In che senso? Non so vediamo, sarà un a bella lotta, noi abbiamo detto a tutti che ovviamente teniamo certe richieste giustamente. Per noi conta che il calciatore sia contento della destinazione.

Nonostante questo anche noi dobbiamo essere contenti per la sua cessione e dobbiamo trovar l’accordo. Credo sia una cosa che si deciderà nei prossimi 10-15 giorni».

Inter e Lazio: testa a testa per il centrale

Dunque, dopo il grande rifiuto al Napoli nel corso del mercato di gennaio, Kumbulla dovrà decidere in quale dei due club andare a giocare. Sia la Lazio che l’Inter militeranno il prossimo anno in Champions League. A Roma, probabilmente, Kumbulla avrebbe il posto garantito in difesa con Simone Inzaghi. Diversa la situazione a Milano dove Conte potrebbe impiegarlo nelle rotazioni ma sarebbe, almeno in partenza, una riserva per Bastoni o Skriniar. L’Inter, tuttavia, potrebbe anche decidere di lasciarlo per una stagione in prestito al Verona per poi chiamarlo a Milano tra un anno.

