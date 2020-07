Calciomercato Lazio, la decisione sul futuro di Inzaghi

Una stagione sicuramente molto positiva per la Lazio, qualificata alla prossima Champions League, e che soprattutto adesso si sta concentrando per quanto riguarda le permanenze. Ci sono tanti gioielli, sia in campo che fuori: Lotito non vuole perdere nessuno, settimane importanti per trattare.

Ultime Lazio: si tratta per il rinnovo di Simone Inzaghi

Nonostante le tante voci di mercato circolate ultimamente, il futuro di Simone Inzaghi sarà ancora una volta alla Lazio. Il tecnico biancoceleste ha fatto benissimo in questi ultimi anni, e la dirigenza ha ovviamente in mente di rinnovargli il contratto. La scadenza è nel 2021, e le numerose avance arrivate negli scorsi mesi, hanno messo un po paura a tutti. Inzaghi va blindato assolutamente, per merito e per conoscenza di una rosa che ha plasmato a sua immagine e che morirebbe sul campo per lui. Ovviamente il rinnovo sarà accettato si, ma solo a patto che arrivino i giusti rinforzi in vista della Champions, coppa stavolta da non sottovalutare assolutamente. Fonte Corriere dello Sport.

Inzaghi e Immobile: la spina dorsale della Lazio

Se è vero che ci sono sempre dei grandi condottieri in una guerra, allora si può dire che la Lazio ne abbia trovati ben due. Simone Inzaghi e Ciro Immobile sono stati gli artefici di questa ottima stagione, e sono pronti a dire ancora una volta si alla squadra capitolina. La spina dorsale non sarà cambiata, e questa è la prima condizione che il tecnico detterà al momento della trattativa rinnovo.

