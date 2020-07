Calciomercato Inter, addio Lautaro Martinez: ecco quando è previsto

Calciomercato Inter, Lautaro Martinez al Barcellona: il calciatore avrebbe chiesto la cessione

Sembra avere in mente solo il Barcellona, le news di calciomercato attorno all’Inter non vedono sbocchi diversi su Lautaro Martinez. Il toro argentino tornerà titolare contro il Genoa questa sera, salvo clamorosi colpi di scena, ma potrebbero essere le ultime battute del calciatore in maglia nerazzurra. Sì, dopo due anni effettivamente potrebbe essere giunta al capolinea la sua avventura a Milano.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter: Moses dice addio ma resta in Serie A

Inter, Lautaro spinge per raggiungere Messi in blaugrana: già ad agosto potrebbe finalizzarsi la sua cessione al Barça

Stando a quanto ribadito ancora dal quotidiano Sport, il calciatore avrebbe chiesto la cessione. Lautaro Martinez dirà addio e il quotidiano iberico rivela che già nelle prime settimane di agosto, potrebbe finalizzarsi la sua cessione. L’idea del Barcellona, al momento, resta la stessa: non si andrà oltre i 65 milioni di euro per il costo del cartellino di Lautaro Martinez. Con l’argentino però, nel frattempo, ci sarebbe già l’accordo per cinque anni di circa 12 milioni a stagione. Dall’ambiente nerazzurro si continua a “difendere” ovviamente lo stesso giocatore, finito al centro delle polemiche per lo scarso rendimento in campo, ma la situazione sembra ormai certa a tutti. Il numero 10 dell’Inter potrebbe spingere fino a convincere l’Inter a cederlo, nella prossima sessione di calciomercato.