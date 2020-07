Calciomercato Fiorentina, Spalletti nuovo allenatore: le parole dell’agente

La Fiorentina sta costruendo la prossima stagione. Il patron Rocco Commisso ha portato entusiasmo la scorsa estate, ma la sua prima stagione in viola non è stata come sperava. Esonero di Vincenzo Montella dopo risultati negativi e panchina affidata ad interim a Beppe Iachini. L’attuale tecnico però non sembra destinato a restare a lungo, i viola vogliono costruire un grande progetto con un allenatore diverso.

Prossimo allenatore Fiorentina, spuntano i nomi di De Rossi e Spalletti

Tante possibilità per la prossima panchina viola. Molti gli allenatori accostati alla società in queste ultime settimane. Da Juric, che però ha deciso di rinnovare con l’Hellas Verona, a Giampaolo che attualmente è svincolato dopo l’esonero dal Milan. Il sogno Pochettino e poi i nomi più caldi, quelli di Luciano Spalletti che si è separato a fine stagione scorsa dall’Inter e l’azzardo Daniele De Rossi, calciatore che da poco ha annunciato il ritiro e che ha deciso di iniziare la carriera da allenatore. Intanto, sulla possibile scelta arrivano le parole di un noto agente di mercato.

LEGGI ANCHE >>> Fiorentina, concorrenza per Mandzukic

Fiorentina, Morabito allontana Spalletti

Secondo Vincenzo Morabito, noto agente spesso vicino agli affari dei viola, non sarà Luciano Spalletti il prossimo allenatore della Fiorentina. Pare che l’ex tecnico dell’Inter sia ancora coinvolto in una ‘battaglia’ con i nerazzurri dopo l’esonero della scorsa estate. L’allenatore vuole percepire tutto l’ingaggio del contratto siglato con i nerazzurri, dove fino al 2021 gli spetteranno circa 5 milioni di euro a stagione.