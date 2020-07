Walter Zenga a DAZN dopo la gara contro la Lazio

Walter Zenga, tecnico del Cagliari, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a DAZN dopo la gara contro la Lazio.

Le parole di Walter Zenga dopo la Lazio

“Abbiamo fatto una buona partita, eravamo in vantaggio, poi in un momento cruciale della partita abbiamo avuto la possibilità di stare in partita grazie a Cragno. C’è un episodio che è rigore netto, e come Cagliari siamo abbasanza stanchi. Ci è già successo, a Firenze. Con le regole che ci sono adesso quello era calcio di rigore, non è corretto che non ti vengano date cose che meritano. Il braccio era largo e questo è calcio di rigore.

Regolamento? Io avevo detto la scorsa settimana che chi ha inventato questa regola ama il calcio balilla. Nel regolamento di adesso, però, questo è rigore e perchè al Cagliari non sono andati a vedere? Sassuolo-Milan hanno dato un rigore simile, poi magari la partita la perdiamo lo stesso, e va bene, però questo episodio pesano. Atalanta, Fiorentina e poi questo, sono tutti episodi che poi alla fine pesano sul campionato.

Il regolamento in questo momento è chiaro, questo è rigore, sbagliato o non sbagliato che sia. Se la regola sbagliata c’è non capisco perchè a noi non è applicata, è chiaro che al VAR lo vedono, sono seduti a fare questo non al bar a prendere un caffè”.