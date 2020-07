Siamo agli sgoccioli per questa trattativa di mercato che ha appassionato i tifosi del Napoli e non solo. Battuta la concorrenza del Liverpool, il giocatore si trasferirà in Italia.

Dall’entourage di Osimhen: “Il countdown è iniziato, l’ufficialità per il passaggio di Osimhen al Napoli è in arrivo“

Ci siamo! Il Napoli e Victor Osimhen sono sempre più vicini. L’ufficialità dovrebbe arrivare addirittura in tarda serata, massimo nella giornata di domani. Costo complessivo del trasferimento è di 60 milioni di euro (con i bonus si può arrivare ad 81). Il nazionale nigeriano firmerà il contratto fino al 2025. L’agente del calciatore incontrerà il direttore sportivo degli azzurri, Cristiano Giuntoli, a Roma o a Napoli. A ribadirlo è Osita Okolo, cognato e membro dell’entourage del calciatore, ai microfoni di CalcioNapoli24: “Il countdown è iniziato, l’ufficialità per il passaggio di Osimhen al Napoli è in arrivo”. Nulla da fare per alcune squadre di Premier League che avevano, negli ultimi giorni, mostrato interesse per la punta: Liverpool e Manchester United dovranno virare su altri obiettivi.

Osimhen diventerà il nuovo centravanti del Napoli e, quasi sicuramente, prenderà il posto di Arkadiusz Milik (destinazione Juventus). In attesa dell’annuncio ufficiale, le ultime riferiscono di uno stipendio da 3,5 milioni di euro più bonus, spingendosi a 4 milioni quindi in totale per 5 anni..

Intanto il Lille ha già trovato il sostituto di Osimhen

La squadra francese sembra aver già dimenticato il suo quasi ex calciatore. Sarebbe oramai quasi fatta per Jonathan David, attaccante del Gent e della nazionale canadese. Classe 2000, in due anni in Belgio ha già siglato 30 reti in 60 presenze. Si aspetta la cessione definitiva di Osimhen per poter annunciare quella di David.