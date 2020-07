Dopo il ribaltone Rangnick e la conferma di Stefano Pioli sulla panchina rossonera per le prossime due stagioni, il calciomercato del Milan è pronto a spiccare il volo.

Calciomercato Milan, pericolo PSG e City per Bennacer

I primi mesi al Milan non sono stati esaltanti ma da gennaio anche Ismail Bennacer ha iniziato a fare la differenza nel centrocampo rossonero. Titolare inamovibile per Stefano Pioli grazie a caratteristiche uniche per il suo ruolo: piedi molto educati ma anche tanta corsa e grinta che hanno reso il Milan sempre più pericoloso e propositivo negli ultimi mesi. Le ottime prestazioni, però, non lasciano tranquillo il club di Milanello che drovrà affrontare gli assalti delle big d’Europa per il miglior centrocampista africano dell’ultima stagione. Da tempo è monitorato dal PSG di Leonardo e dal Manchester City che vorrebbero rinnovare il proprio centrocampo.

Mahrez “sponsor” di Bennacer al City

Il calciatore algerino, secondo quanto riporta Le10Sports, è nel mirino dei due club degli sceicchi. Il Milan non intende cederlo ma la sensazione è che gli assalti si faranno sempre più pericolosi. Particolari “problemi” per i rossoneri potrebbero arrivare dal club di Manchester, con Riyad Mahrez, fantasista algerino del City e grande amico di Bennacer che starebbe sponsorizzando l’acquisto del centrocampista e starebbe spingendo il compagno di Nazionale verso la Premier League.

