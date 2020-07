Calciomercato Inter, Cavani ha preso la sua decisione sull’ultima offerta

Il prossimo mercato sarà completamente insolito. Un mese di sessione aperta in tutta Europa, con le squadre che quindi già da ora si stanno attivando per approfittare di possibili occasioni. Ciò che viene visto in questo periodo di crisi economica con occhio particolare è il mercato dei calciatori svincolati. Lunga lista di grandi big del calcio mondiale, tra questi spunta anche Edinson Cavani. L’ex attaccante si è svincolato dopo 7 anni dal PSG ed è pronto a firmare il suo nuovo e forse ultimo grande contratto.

Inter, Cavani ha preso la sua decisione

L’attaccante uruguaiano è seguito da diversi club e ha ricevuto offerte da ogni continente. Cavani però pare abbia deciso di voler restare ancora in Europa e giocare ad alti livelli. Il calciatore ha preso una decisione molto importante nelle ultime ore riguardo ad un’offerta ricevuta dal Portogallo.

Inter, Cavani rifiuta il Benfica e riapre tutto

Come riportato da A Bola, Edinson Cavani che nei giorni scorsi era corteggiato e non poco dal Benfica, pare abbia deciso di declinare l’importante offerta del club portoghese. Il calciatore attualmente svincolato aspetta ancora l’offerta giusta. Come svelato da Marca, i club che hanno ancora nel mirino il giocatore sono Atletico Madrid, Chelsea, Leeds e anche l’Inter. Deciderà il giocatore nelle prossime settimane la propria destinazione.