Udinese-Juventus, le formazioni ufficiali: out

Sta per cominiciare la sfida della Dacia Arena: con una vittoria, i bianconeri di Maurizio Sarri potranno laurearsi campioni d’Italia per il 9° anno consecutivo.

Le scelte di Gotti e Sarri

Lo Scudetto è ormai ad un passo: bastano 3 punti. I tifosi juventini stanno già preparando la festa, ma non sarà facile contro l’Udinese. Gli uomini di Gotti infatti sono ancora impegnati per la lotta per non retrocedere, e benché non versino in condizioni catastrofiche, con una sconfitta oggi vedrebbero complicarsi il proprio cammino, anche in virtù delle prossime partite.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Sarri: “Forse sto sul c***o a qualcuno”

Così in campo

UDINESE (3-5-2): Musso; Nuytinck, Ekong, Rodrigo Becao; ter Avest, Fofana, De Paul, Zeegelaar, Sema; Nestorovski, Okaka.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Rugani, de Ligt, Alex Sandro; Ramsey, Bentancur, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Ronaldo.