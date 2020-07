Udinese-Juventus, 1-1: gol di Nestorovski – VIDEO

Udinese-Juventus 1-1, arriva a sorpresa il pareggio dei friulani. Rete di Nestorovski per la squadra di Gotti che potrebbe rovinare i piani scudetto in vista della prossima giornata per i bianconeri.

Udinese-Juventus, 1-1: gol di Nestorovski

Risultato della 1-1 a inizio secondo tempo tra Udinese e Juventus. A riprendere la partita è il macedone attaccante dell’Udinese, Nestorovski. La squadra di Gotti trova il pari con una bell’azione concretizzata dalla propria punta, perfetta la cavalcata di Sema che ha piazzato l’assist vincente.

