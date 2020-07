Sampdoria-Genoa, Ranieri: “Loro ne avevano un po’ di più”

Il tecnico della Samp Claudio Ranieri è intervenuto ai microfoni di Sky dopo la sconfitta nel derby contro il Genoa: il Grifone aveva più motivazioni e sono uscite fuori.

Samp-Genoa, le parole di Nicola

Bella vittoria, sofferta, per i rossoblu nel derby della Lanterna. Ne ha parlato il tecnico degli sconfitti nel post-partita. Ecco quanto raccolto dalla redazione di CalcioMercato24.com: “Questi ragazzi hanno fatto una cosa splendida. Può darsi che il Genoa ne avesse un pochino in più, ma in campo io non l’ho visto. Ho visto 2 squadre che volevano lottare, complimenti al Genoa che ha trovato il secondo gol“.