Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, ha parlato nel pre partita della gara con il Cagliari. Il dirigente biancoceleste si è soffermato sul calcio mercato e sulla rosa della prossima stagione.

Lazio, Tare: “Stiamo facendo di tutto per migliorare la rosa”

Sono state queste le parole del ds della Lazio che sta lavorando senza sosta per migliorare la rosa per la prossima stagione. La Lazio torna in Champions League e vuole fare bella figura, il primo obiettivo e tenere più big possibili tra i calciatori già in rosa: “Verrà fatta un’analisi a fine stagione di tutta la rosa, la prossima sarà una stagione molto più difficile. Faremo di tutto per essere competitivi anche il prossimo anno”.

