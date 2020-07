Lazio-Cagliari 2-1, risultato e tabellino: Immobile torna al gol

Una partita emozionante dal primo all’ultimo minuto. Un match anche abbastanza complicato per Lazio contro il Cagliari. Una partita ricca di colpi di scena sin dai primi minuti con tantissime occasioni per entrambe le squadre, decisivi i portieri e in particolare il giovane italiano Cragno che ha tenuto a galla il club il più possibile. Allo stadio Olimpico termina con il risultato di 2-1 a favore della squadra di Simone Inzaghi che torna alla vittoria. Ritmi alti, torna a segnare anche Immobile.

Lazio-Cagliari 2-1: highlights, risultato, sintesi e gol – VIDEO

Primo tempo dove il Cagliari è passato in vantaggio con Simeone, con una conclusione deviata al minuto 45. Nella ripresa la ribalta la Lazio dopo un periodo non felice. Prima l’eurogol di Milinkovic Savic e poi torna a segnare anche Immobile. La Lazio torna a vincere ma purtroppo lo scudetto è ormai perso per la squadra di Inzaghi che ha perso troppi punti post covid. Migliore in campo Cragno nonostante la sconfitta del Cagliari. Decisivo il portiere con parate mostruose per tutta la partita.

Il tabellino della partita

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari (58′ Marusic), Milinkovic, Parolo, Luis Alberto (91′ Cataldi), Jony (58′ Lukaku); Caicedo (65′ Correa), Immobile (91′ Adekanye). All. S. Inzaghi.

Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari (58′ Marusic), Milinkovic, Parolo, Luis Alberto (91′ Cataldi), Jony (58′ Lukaku); Caicedo (65′ Correa), Immobile (91′ Adekanye). All. S. Inzaghi. CAGLIARI: (3-5-2): Cragno; Walukiewicz, Klavan, Lykogiannis (84′ Pisacane); Faragò, Nandez, Rog (67′ Bira), Ionita (84′ Cagliano), Mattiello (71′ Ragatzu); Simeone, Joao Pedro. All. Zenga.

Gol: 45′ Simeone (C), 47′ Milinkovic-Savic (L), 60′ Immobile.

Ammoniti: Jony (L), Lazzari (L), Parolo (L), Klavan (C).