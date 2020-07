Juventus, Cuadrado: “Vogliamo vincere lo scudetto ora”

Juan Cuadrado, centrocampista della Juventus, ha parlato a Sky Sport prima della gara contro l’Udinese:

Le parole di Cuadrado

“Sicuramente sappiamo che sarà una partita importante e molto difficile, noi veniamo con la voglia di fare risultato e vincere subito lo scudetto. Siamo venuto qui con la testa giusta per farlo bene.

Assenze? Penso che tutti quelli che sono in panchina e aspettano l’opportunità sono pronti, sicuramente in questa gara sappiamo di giocarci il campionato e vogliamo dimostrare in campo anche con chi ha avuto poco spazio”.