Figc, Lippi può tornare in nazionale! Ma con un altro ruolo…

Il tecnico campione del mondo è pronto a ritornare, per la terza volta, in nazionale. Ma stavolta i compiti che gli saranno assegnati sono diversi.

Italia, può cominciare il Lippi tris. E Mancini…

Marcello Lippi è pronto a ritornare nella nazionale italiana per la terza volta. La prima avventura si è conclusa con la vittoria della Coppa del Mondo, la seconda con un imbarazzante eliminazione ai gironi della competizione mondiale 2010 (pareggio con la Nuova Zelanda e sconfitta contro la Slovacchia). La terza potrebbe iniziare da dietro la scrivania. Come riporta il ‘Corriere dello Sport‘, la Figc ha pensato a lui per il ruolo di nuovo direttore tecnico. Gabriele Gravina vorrebbe l’ex Cina come supervisore degli azzurri.

Lippi non vede l’ora di rimettersi in gioco, anche se in un altro contesto. L’unico a non sapere nulla di questa trattativa è l’attuale commissario tecnico azzurro, Roberto Mancini. Per carità, non ha nulla contro l’allenatore viareggino, ma avrebbe voluto essere più coinvolto in questo incontro avvenuto nella giornata di ieri. Con il possibile arrivo di Lippi potrebbero esserci meno compiti per il ‘Mancio‘.

Mancini-Italia, possibile divorzio?

Per il momento no, anche perché il manager di Jesi ha un obiettivo in testa: quello di vincere i prossimi campionati Europei nel 2021, visto che quando ha giocato in nazionale non ha mai vinto nulla. Ai prossimi Europei, di sicuro, ci sarà ancora lui. Ma in Qatar?