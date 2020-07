Parma-Napoli 2-1: solo rigori e polemiche al Tardini (VIDEO HIGHLIGHTS)

Sfida dal sapore di Europa: gli azzurri l’hanno già conquistata, i ducali soltanto sfiorata, prima del crollo che li ha coinvolti al termine del lockdown della serie A.

La sintesi video di Parma-Napoli

Prima della fine del primo tempo arriva il vantaggio del Parma: lo segna Caprari dal dischetto, spiazzando Meret. La massima punizione viene concessa per in fallo (a dir la verità dubbio) di Mario Rui. Nel secondo tempo arriva subito un altro rigore, questa volta per gli azzurri. Anche qui ci sono dei dubbi sul tocco di mano sul tiro di Fabian. Dal dischetto batte Insigne che spiazza anche lui Sepe e firma l’1-1. Anche il terzo gol arriva dal dischetto: a procurarselo e segnarlo è Dejan Kulusevski.

