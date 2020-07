Notizie Lazio, Inzaghi conferenza prepartita cagliari

Alla vigilia dell’impegno contro i sardi, il tecnico della Lazio Simone Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa per presentare una sfida che per lui avrà un sapore particolare, visto che costituisce un record.

Per il mister domani sarà la panchina numero 200 con la Lazio. “Un traguardo importante“, sottolinea il tecnico, “che mi rende orgoglioso dopo 4 anni“. Ma non c’è tempo per lodarsi: “Manca ancora l’aritmetica per la Champions, non sarà facile conquistarla col Cagliari. A Cagliari ora c’è Zenga che è un bravo allenatore, ha affrontato diversi problemi risolvendoli. Dovremo dare il meglio“.

A vedere le ultime uscite, non sarà facile. Il bilancio dei biancocelesti alla ripresa è disastroso. Soltanto 1 punto conquistato in 5 partite: il bottino è magro anche a causa dei numerosi infortuni che hanno colpito i capitolini. Inzaghi conta di migliorare anche grazie al recupero di calciatori che stanno lasciando l’infermeria: “Aspettiamo l’allenamento di rifinitura, ma spero di recuperare qualcuno. Servirà in ogni caso una grande prestazione, da chiunque andrà in campo. Siamo consapevoli che stiamo vivendo un momento difficile, Cataldi è l’emblema di questa situazione. Si è fatto male contro l’Atalanta, non sarebbe dovuto scendere in campo in nessuna delle gare successive, ma si è reso sempre disponibile perché consapevole del fatto che mancavano alctri calciatori. In questo modo è stato stato fondamentale per noi”.