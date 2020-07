In occasione dell’incontro con l’agente dell’attaccante Ante Rebic e la Fiorentina, l’attuale direttore tecnico dei rossoneri ha parlato del suo futuro al Milan.

Incontro con l’agente di Rebic per il riscatto

Il Milan riparte da Stefano Pioli e lo fa fino al 2022. La notizia è stata annunciata ieri sera, proprio mentre i ‘diavoli‘ espugnavano il campo del Sassuolo per 2-1. Niente Ralf Rangnick come nuovo tecnico dei rossoneri, Pioli ha convinto tutti per il suo modo di giocare. Sarebbe stato un errore, secondo la dirigenza, dare il benservito all’ex Lazio dopo l’eccellente lavoro che sta svolgendo. Da quando il campionato è ripreso il Milan non ha mai perso. Stamattina, in un hotel al centro di Milano, c’è stato un incontro con il direttore sportivo Frederic Massara, il direttore tecnico Paolo Maldini, l’agente Fali Ramadani (che cura gli interessi di Ante Rebic) e il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè.

Motivo del meeting il riscatto definitivo dei rossoneri per l’attaccante croato Rebic, che ha convinto tutti gli addetti ai lavori. La squadra viola ha il 50% sulla futura rivendita dell’ex Eintracht Francoforte.

Maldini: “Rimanere qui? No comment“

Ovviamente all’uscita dell’hotel le domande sulla permanenza in società dell’ex capitano rossonero erano inevitabili. Maldini ha così risposto alle domande dei giornalisti: “Se resto? Non dico nulla a riguardo. Pioli? Contenti per la sua conferma“.