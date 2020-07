Calciomercato Milan, doppio colpo per la Champions

Un Milan devastante, e che nella serata di ieri si è portato a casa l’ennesima vittoria post lockdown. Un periodo molto positivo, culminato dall’ottima notizia del prolungamento di Pioli. Insomma tutto fila liscio, e intanto si pensa anche al mercato, il quale potrebbe portare ad un bel pò di novità la prossima stagione.

Ultime Milan: Chiesa e Tonali i sogni per la Champions

Probabilmente non ci sarà una rivoluzione, ma quanto meno tante novità per il Milan, intenzionato a migliorarsi in piazzamento nella prossima annata. E’ chiaro ed evidente di come i rossoneri dovranno puntare seriamente alla Champions il prossimo anno, ed è altrettanto chiaro di come potrebbero servire degli innesti importanti, anche a pro del fatto che ci sarà Pioli sulla panchina, un tecnico sempre molto abile con i giovani talenti. Ecco che si rincorrono due sogni: uno è Federico Chiesa, l’altro Sandro Tonali. I due gioielli sarebbero degli acquisti top per il Diavolo, e decisamente utili per la corsa all’Europa che conta.

Chiesa e Tonali: la strategia rossonera

Chiesa e Tonali sono tanto talentuosi quanto difficili da prendere al momento, ma pare che il Milan abbia già in mente una piccola strategia. L’esterno viola è valutato circa 60 milioni, ma i rossoneri pensano di allegerire il tutto inserendo Paquetà nella trattativa. Per Tonali invece potrebbero interessare a Cellino sia Plizzari che Gabbia, ed è valutato circa 30 milioni.

fonte cm.it