Sassuolo-Milan, formazioni ufficiali: la decisione su Zlatan Ibrahimovic

Scenderanno in campo Sassuolo-Milan, con calcio d’inizio fissato alle 21 e 45. Di seguito, le formazioni ufficiali del match al Mapei Stadium. Ecco le scelte di Roberto De Zerbi e Stefano Pioli.

Sassuolo-Milan, formazioni ufficiali

Sarà il secondo anticipo della 35esima giornata di Serie A, quello tra Sassuolo-Milan. Non c’è tempo di respirare e di festeggiare, Sassuolo e Milan si ritrovano in campo e andranno a giocare un match dal sapore europeo. Il Milan insegue l’obiettivo Europa League, il Sassuolo prova a sognare. I neroverdi ritrovano tra i titolari Domenico Berardi, ma Boga finisce a sorpresa in panchina. Dall’altra parte Pioli riparte con Ibrahimovic titolare, con lo svedese confermato dal primo minuto.

Le scelte di Pioli e De Zerbi

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, Peluso, Rogerio; Bourabia, Locatelli; Berardi, Raspadori, Haraslin; Caputo. Allenatore: Roberto De Zerbi.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. Allenatore: Stefano Pioli.