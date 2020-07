Conferenza per il tecnico della Spal, Gigi Di Biagio. Domani sera la squadra romagnola affronterà la Roma di Paulo Fonseca.

Di Biagio: “Qui a Ferrara la situazione è difficile“

Spal aritmeticamente retrocessa in Serie B. Ci sono da disputare ancora 4 match che Di Biagio intende onorare fino all’ultimo, a partire da domani sera. La Roma arriverà a Ferrara per conquistare altri punti importanti per consolidare, ulteriormente, il quinto posto. In conferenza stampa, l’ex allenatore dell’Under 21 azzurra, ha dichiarato: “L’umore negli spogliatoi è pessimo ed è normale che sia così. Dobbiamo finire il campionato in maniera dignitosa. Bonifazi? E’ migliorato molto rispetto agli anni passati, può ancora crescere poi dipenderà da lui. Roma? Non penso al mio trascorso in giallorosso, sto pensando solo alla mia squadra. Il pubblico? Se ci fosse stato ci avrebbe dato una grande mano sicuramente, ma parlarne ora è inutile. Castro? Non credo che giocherà, è ancora infortunato. Domani mattina valuteremo le sue condizioni, ma è impossibile.

Questa squadra non ha dimostrato tutto il suo valore, deve imparare a prendersi le proprie responsabilità. A prescindere da tutto, la situazione qui a Ferrara è molto difficile“.

Di Biagio sulla retrocessione: “Ho cercato di caricare l’ambiente, ma non ci sono riuscito“

“Dopo la partita contro il Genoa ho capito che non ci saremmo salvati. Poi i match contro Cagliari e Milan ci hanno tagliato le gambe. Ho provato a caricare i ragazzi, ma non è bastato“.