Calciomercato Roma, pronto lo scambio con Milik

Altro che Under, è un altro l’obiettivo degli azzurri: come annunciato da Tuttosport, si va profilando un clamoroso scambio tra Napoli e Roma.

Idea Napoli, scambio Milik-Dzeko

Uno è giovane, l’altro molto meno, ma d’altronde sono diverse le esigenze delle due società. Gli azzurri vogliono vendere il polacco, restio a rinnovare col club a causa dell’eccesività della clausola rescissoria che vuole apporre ADL. La Roma invece non vorrebbe privarsi di Dzeko a cuor leggero, anche se il suo stipendio (5 milioni netti all’anno) è sicuramente importante per le casse di una società che vuole alleggerire il monte ingaggi. Per questo, alla fine, in barba ai corteggiamenti di Juventus e Inter, potrebbe essere alla fine il Napoli a spuntarla, accaparrandosi il bomber bosniaco.

