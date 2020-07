Calciomercato Roma, il talento di centrocampo dice sì al Barcellona

La Roma nel caos tra i problemi societari, con il cambio di proprietà che non si concretizza, la Champions League ormai sfumata e il caso Zaniolo scoppiato e non ancora rientrato del tutto. Intanto, visto il rosso in bilancio, molti big andranno via e oltre Edin Dzeko spunta anche il possibile addio di Lorenzo Pellegrini.

Roma, Pellegrini nel mirino dei grandi club: c’è un accordo

Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma, ha un contratto in scadenza nel 2022 con una clausola rescissoria di 30 milioni di euro. Su di lui tanti club, ma il calciatore ha fatto una promessa alla società e raggiunto un accordo che in caso di pagamento della clausola rescissoria non accetterà la destinazione, per far si che la Roma riesca a ottenere un’offerta più alta. Intanto, il rinnovo di contratto è ormai ad un passo. Dalla Spagna però sono sicuri, dopo Pjanic i catalani vogliono chiudere un altro colpo dalla Serie A.

LEGGI ANCHE >>> Roma, caso Zaniolo: Juventus o Inter nel futuro

Calciomercato Roma, Pellegrini dice sì al Barcellona

Il Paris Saint Germain, oltre la Juventus, è stato uno dei primi club all’estero a chiedere informazioni, ma come riportato dalla Spagna da El Gol Digital, su Lorenzo Pellegrini c’è il forte interesse del Barcellona. Pare che il club non abbia intenzione di pagare i 30 milioni di clausola, ma presentare un’offerta da 40 milioni di euro con un pagamento dilazionato in più tranche. Infine, pare che i catalani abbiano già incassato il sì del calciatore per il trasferimento in blaugrana.