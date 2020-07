Il Milan è una delle squadre più in forma post pausa da Coronavirus. Numeri incredibili della squadra di Pioli che continua a vincere e segnare tanto. Intanto, nonostante il periodo positivo, ora scoppia il caso Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante è una furia per le continue sostituzioni del proprio allenatore riguardo le ultime partite di campionato. Potrebbe essere rottura totale.

Milan, furia Ibrahimovic: rottura con Pioli?

Stefano Pioli sta preservando il più possibile il suo fuoriclasse 38enne, ma questo tipo di gestione a Zlatan Ibrahimovic non va giù. Come raccontato da Sky Sport lo svedese è parso piuttosto nervoso dopo i cambi con Napoli e poi Bologna. Intanto, nella giornata di ieri, il calciatore non si è nemmeno allenato con i compagno. Pioli valuta se metterlo in campo dal primo minuto contro il Sassuolo questa sera.

Milan, furia Ibrahimovic: non si allena nemmeno con la squadra, ma è convocato

Tanto nervosismo e rabbia per Zlatan Ibrahimovic, come ha ammesso lo stesso Stefano Pioli nelle recenti interviste. Dopo la ‘scenata’ post cambio a Napoli, l’attaccante ha giocato per 90 minuti nella gara successiva con il Parma, per poi essere nuovamente sostituito nell’ultima partita al 60esimo circa con il Bologna. Non è stato affatto felice Ibra che nella giornata di ieri nemmeno si è allenato con la squadra e ha svolto lavoro personalizzato in palestra.