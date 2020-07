Calciomercato Juventus, CR7 è “ingombrante”: ha chiesto la cessione

Il calciomercato della Juventus comprende anche quello in uscita: per l’arrivo di nuovi innesti, toccherà cedere. E tra le cessioni, appunto, potrebbe arrivare quella di Douglas Costa.

Calciomercato Juventus, Douglas Costa potrebbe dire addio: arrivata al capolinea la sua avventura in bianconero?

Non trova tanto spazio, salvo qualche match in cui Maurizio Sarri lo ha inserito tra gli 11 titolari. Douglas Costa è l’arma in più dalla panchina, ma può non accontentarsi più di questo ruolo alla Juventus. Stando a quanto riportano i colleghi di donbalon.com, non ci sarebbe alcun attrito con il suo compagno di squadra, ma Cristiano Ronaldo per il talento brasiliano, sembra rappresentare una presenza ingombrante.

Juventus, Douglas Costa tra Barça e PSG: addio possibile

Il motivo della voglia di andar via non riguarderebbe in prima persona Cristiano Ronaldo, con cui Douglas Costa ha pure un certo feeling. Il punto è che lo stesso campione portoghese, farebbe sentire poco apprezzato il brasiliano. Cerca motivazioni, che il Barcellona potrebbe dargli. E’ proprio il club blaugrana tra quelli citati dal portale spagnolo, con l’ipotesi Barça, assieme al suo compagno di squadra Miralem Pjanic. E non solo, perché tra le pretendenti ci sarebbe anche il Paris Saint-Germain, club che potrebbe dire addio a Neymar e sostituirlo proprio con Douglas Costa.