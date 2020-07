Atalanta-Bologna, Bigon nel pre-partita: “Io e Sinisa in sintonia, Barrow come Cavani”

Atalanta-Bologna, Bigon nel pre-partita

Ha parlato nel pre-partita di Atalanta-Bologna, il direttore sportivo dei felsinei, Riccardo Bigon. Ecco le sue parole sul mercato e non solo, ai microfoni di Sky Sport.

Le parole di Riccardo Bigon

“Non è facile superare la pesante sconfitta contro il Milan, c’è poco tempo e mancano anche le energie per analizzare gli errori. Il bello del calcio però è questo, ogni occasione è buona per rifarti e oggi ci proveremo, su uno dei campi più difficili di Serie A. Io ho la fortuna di non dover ascoltare le interviste che rilascia il mister, io e Sinisa (Mihajlovic, ndr) siamo in sintonia, vogliamo entrambi una squadra fortissima. De Silvestri ed Eder? Parliamo di due calciatori forti, farebbero comodo alle squadre del nostro livello. Chiaro però che dobbiamo cercare anche operazioni di prospettiva. Barrow? Ci ho visto qualcosa, come successe con Cavani quando collaboravo con Mazzarri. Un attaccante che sa fare quel ruolo, con grande sacrificio”.