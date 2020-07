Oroscopo di domani 21 luglio: Paolo Fox, previsione e classifica segni.

Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo martedì.

Oroscopo Paolo Fox 21 luglio 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Domani potreste essere dicattivo umore, ma mercoledì sarà una giornata migliore. Nelle prossime ore riuscirete a risolvere alcuni problemi, ma non quelli più urgenti adesso, come il lavoro o certe questioni di carattere burocratico e legale.

Toro. Domani sarete alla ricerca di più grinta e ottimismo, in vista dei prossimi mesi. Dovreste provare a finire tutti i progetti e i programmi che hai in cantiere entro il mese di novembre, perché dopo potrebbe essere troppo tardi. L’amore sta crescendo pian piano, con il passare delle settimane ci saranno intense schiarite.

Gemelli. In amore è un periodo molto promettente, domani fareste bene a concentrarvi molto su questo aspetto perché i tempi sono maturi. Siate paziente se non vedete subito risultati sul lavoro: dall’autunno in poi ci sarà la vera rimonta.

Cancro. Domani potreste sentirvi molto nervosi. Potresti ritrovarvi nel mezzo di polemiche anche se lavorate bene oppure potreste avere qualche problema a ripartire dopo la pausa forzata dei mesi passati. Stringete i denti!

Leone. Domani sarà una giornata molto movimentata. I soldi e il lavoro vi procurano ancora molta tensione: cercate di gestirli al meglio. Ci vuole ancora pazienza se non stanno arrivando le offerte che vorreste. Cercate di non rendere nervoso anche il rapporto di coppia, non sono giorni favorevoli ai litigi.

Vergine. E’ in arrivo un piccolo successo personale che vi farà tornare il sorriso come poche volte in questi mesi. Sentite il vitale bisogno di circondarvi di persone che sono come voi: concrete e reali, con i piedi ben saldi al suolo. Sono in arrivo novità interessanti per i single.

Oroscopo di domani: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Finalmente sono in arrivo due giornate parecchio interessanti, fino a giovedì vivrete giorni molto intensi. Ne avevate bisogno dopo le ultime 48 ore trascorse fra mille perplessità e discussioni per qualsiasi cosa. Dovresti rimandare i confronti e le questioni importanti a sabato prossimo: la Luna sarà nel vostro segno e ti garantirà maggiore giustizia!

Scorpione. Domani potrete lasciarvi alle spalle le preoccupazioni dei giorni scorsi. L’unica ombra rimane quella delle finanze: state mandando avanti progetti interessanti in un momento molto complicato ed è normale avere molte preoccupazioni. Il prossimo mese potrebbe sorprenderti con alcune novità in amore: siate pronti ad accoglierle.

Sagittario. Domani e mercoledì sarà la grinta a farla da padrona. Progetti personali e i rapporti con gli altri risulteranno molto determinanti per il futuro. Tutto quello che avvierete in questi giorni avrà ottime possibilità di risultare vincente. Nel weekend arriveranno novità in amore.

Capricorno. Domani potreste essere sommersi da molto pensieri. Negli ultimi giorni siete stati turbati da molte preoccupazioni. Qualcuno ha perfino deciso di chiudere del tutto alcune relazioni che non andavano più avanti. Fortunatamente le cose miglioreranno da martedì in poi.

Acquario. Domani e mercoledì potreste avere controversie sul lavoro con qualcuno che cerca di procurarti dei problemi. Sono diversi giorni che vi chiedete se vale la pena continuare certi progetti o se sarebbe il caso di chiuderli. In amore dedicate le vostre energie a persone vicine ed evitate i rapporti a distanza.

Pesci. I prossimi due giorni saranno all’insegna della forza. L’emergenza vissuta la scorsa primavera e i doveri di questi mesi vi hanno messo parecchio sotto pressione, ma state cominciando a recuperare, seppure lentamente. L’amore, invece, continua a rivestire un ruolo importante nelle vostre giornate.

L’oroscopo delle squadre di Serie A

INTER – I nerazzurri di Antonio Conte sono nati il 9 marzo, nel segno dei PESCI. Come ogni Pesci, infatti, sta pian piano recuperando il terreno dopo il periodo complicato vissuto in primavera a causa del Coronavirus, e la classifica è sempre più interessante.