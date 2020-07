Juventus-Lazio, Paratici: annuncio su Sarri nel pre-partita

Juventus-Lazio, Paratici nel pre-partita

Ha parlato nel pre-partita di Juventus-Lazio, ai microfoni di Sky Sport, il CFO dei bianconeri, Fabio Paratici. Ecco le sue parole.

Le parole di Fabio Paratici

“Il nostro obiettivo è vincere con la Lazio, arrivare allo Scudetto. Non esiste un prima o un dopo, abbiamo tempo fino al 2 agosto, poi penseremo alla Champions League con grande serenità. Sarri e il futuro incerto? Lo dite voi. Se se ne parla fuori, non vuol dire che se ne parla dentro. Siamo quasi sempre stati primi in classifica, 9 titoli su 10 con Allegri, ogni volta che c’è stato un pareggio o addirittura dopo la vittoria, ci avete abituato a sentire voci sul futuro del tecnico. Anche su Sarri, assieme a Maurizio ci abbiamo riso su. Sarà lui l’allenatore della Juventus nel prossimo anno? Senz’altro”.