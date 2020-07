Juventus-Lazio è l’ultima gara che chiuderà il trentaquattresimo turno del campionato di Serie A. I bianconeri sfidano gli uomini di Inzaghi.

Formazioni ufficiali Juventus-Lazio: le scelte di Sarri e Inzaghi

La Juventus prova la fuga, dopo i passi falsi di Inter ed Atalanta, e ad andare a +8 sulle sue inseguitrici. Sarri prova a tornare alla vittoria dopo una sconfitta e due pareggi consecutivi. Simone Inzaghi arriva a Torino senza due giocatori chiave: Luis Alberto e Jony non sono stati nemmeno convocati per la trasferta per infortunio. Lancia dal 1′ minuto Anderson. In attacco confermata la coppia Caicedo-Immobile.

Sarri si affida al trio Douglas Costa, Cr7 e Dybala, dopo l’infortunio di Higuain. Inzaghi propone il terzetto difensivo Bastos-Luiz Felipe-Acerbi

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Ramsey, Bentancur, Rabiot; Douglas Costa, Cristiano Ronaldo, Dybala.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovic-Savic, Cataldi, Parolo, Anderson; Caicedo, Immobile.