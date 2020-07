Calciomercato Napoli, visite mediche in segreto: colpo a sorpresa

Il Napoli sembra sempre più vicino dal dire addio ad Arkadiusz Milik e dare il benvenuto al suo nuovo bomber. Gli azzurri hanno scelto Victor Osimhen come attaccante del futuro e la trattativa è in fase avanzata. Manca soltanto l’ultimo sì del giocatore, dopo che i club hanno raggiunto l’accordo: oltre 50 milioni di euro al Lille.

Napoli, Osimhen pronto a diventare il principe azzurro

Arrivano sempre più indizi importanti. Nelle ultime ore, infatti, l’esperto di mercato nigeriano e amico dell’attaccante del Lille, ha sui social scritto un messaggio chiaro: Osimhen diventerà il principe di Napoli e sarà il calciatore più costoso dell’Africa. A questo messaggio è arrivato poi il like dello stesso attaccante nigeriano che ha dato la sua approvazione. Ormai è solo questione di tempo, anche perché dalla Francia confermano che il calciatore si è già sottoposto a visite mediche.

Osimhen-Napoli, visite mediche in segreto

A confermare le voci su presunte visite mediche già svolte è addirittura il noto quotidiano francese L’Equipe. Pare che Osimhen sia stato sabato mattina a Roma per svolgere le visite mediche di rito con il Napoli. Tutto in segreto e a sorpresa, dato che negli ultimi giorni il calciatore sembrava sempre più vicino ad approdare in Premier League. L’affare è in dirittura d’arrivo, il Napoli sta trattando con i suoi nuovi agenti per mettersi d’accordo sulle cifre delle commissioni economiche per l’affare.