Calciomercato Lazio, futuro Milinkovic: spunta un retroscena

La Lazio vuole trattenere Milinkovic-Savic, senza ombra di dubbio uno degli elementi di spicco nella rosa biancoceleste. Il centrocampista serbo è una preda di mercato molto ambita, e nel corso di queste ultime settimane sono arrivate tante voci.

Ultime Lazio: tante pretendenti per Milinkovic, ma c’è un retroscena

Un mercato infuocato quello della Lazio, e soprattutto per quanto riguarda la questione Milinkovic. Il serbo è un patrimonio da conservare, ma a quanto pare lo scenario non sembrerebbe essere per nulla favorevole. Sul giocatore sono infatti piombati vari club, su tutti Chelsea, Manchester United, PSG e Real Madrid. Non squadre da poco insomma, e che giorno dopo giorno mettono paura a Inzaghi e Lotito. C’è però un retroscena importante sul futuro del centrocampista: stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sembra che Milinkovic non abbia ancora preso una decisione, e pare inoltre che avrebbe rimandato i discorsi a fine stagione. Tutto ancora da scoprire quindi, con le pretendenti che intanto restano alla finestra.

Futuro Milinkovic: può restare in Italia?

Il futuro di Milinkovic è ancora parecchio incerto, specie viste le ultime indiscrezioni. Intanto permane la possibilità di vederlo in Serie A anche prossima stagione, ma magari non in biancoceleste. Juventus e Inter sono ancora interessate, che possano dire la loro nella rincorsa?

