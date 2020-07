Calciomercato Fiorentina, Ribery in prima linea per l’arrivo dell’ex Bayern

Una Fiorentina che vince ancora in campionato, e che centra l’obiettivo salvezza con quattro giornata d’anticipo. La squadra viola adesso punta ad ottenere una posizione di classifica più positiva rispetto allo scorso anno, prima poi di entrare in azione sul mercato. Nel mirino ci sono diversi giocatori interessanti.

Mercato Fiorentina: colpo Gotze, si attiva anche Ribery

Non è più un mistero: Commisso vuole riportare in auge la Fiorentina, e per farlo tenterà dei colpi in bello stile, così come successe per Ribery. Il campione francese, dopo aver vinto praticamente tutto, arrivò a Firenze con il grandissimo stupore di tutta la piazza. Ora ci sarà un bis? Possibile, visto che la dirigenza viola pare abbia messo nel mirino Mario Gotze. L’ex Campione del Mondo, ed ora svincolatosi dal Borussia Dortmund, ha avuto una carriera parecchio sfortunata, ma arrivare in una piazza come Firenze, potrebbe senza ombra di dubbio dargli nuovi stimoli. La viola ci crede, e a tal proposito pare si stia attivando in prima linea proprio Ribery: i due sono stati compagni al Bayern Monaco. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.

Ultime Fiorentina: Ribery fa mercato

Ribery vuole aiutare la Fiorentina a completare qualche operazione importante, ed oltre a quella relativa a Gotze, il campione francese pare si sia messo all’opera anche per quanto riguarda Mario Mandzukic. Che possa essere l’estate della viola?

